Jessica Moretti si è presentata in lacrime davanti alle famiglie a Crans-Montana. La donna, figlia di un pompiere, ha raccontato di aver dato l’allarme e di aver contribuito all’evacuazione durante l’incendio. Oggi l’ha sentita anche l’autorità, che ha cercato di rispondere alle domande più delicate dei parenti. La tensione resta alta tra chi aspetta notizie e chi si occupa di gestire il disastro.

«Ci siamo impegnati a rispondere alle domande dei famigliari. È per questo che oggi siamo passati davanti alle famiglie, poiché sapevamo che c'era un raduno. Sapevamo che le famiglie desideravano incontrarci. Comprendiamo la vostra rabbia, il vostro odio. Ribadisco che saremo presenti per rispondere a qualsiasi domanda, saremo lì per voi». Lo ha detto, in lacrime, Jessica Moretti, rivolgendosi ai legali delle parti civili, durante l'interrogatorio di oggi, ancora scossa dopo l'aggressione di alcune famiglie delle vittime che stavano attendendo lei e suo marito difronte all'aula dell'udienza. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Crans-Montana, Jessica Moretti piange: «L'incendio? Ho dato l'allarme e fatto evacuare, sono figlia di pompiere». L'interrogatorio

Il tribunale di Sion ha disposto nuove misure per Jessica Moretti, coinvolta nella vicenda di Crans-Montana.

