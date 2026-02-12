Crans-Montana Jessica Moretti in lacrime | L' incendio? Ho dato l' allarme e fatto evacuare sono figlia di un pompiere L' interrogatorio

Jessica Moretti si è presentata oggi davanti alle famiglie a Crans-Montana, visibilmente emozionata e in lacrime. La donna ha raccontato di aver dato l’allarme e di aver contribuito all’evacuazione durante l’incendio. «Sono figlia di un pompiere», ha detto, evidenziando il suo impegno personale. L’interrogatorio, che si è svolto in un clima molto teso, serve a chiarire cosa sia successo davvero quella notte. I parenti si sono riuniti nel tentativo di capire come siano andate le cose e

«Ci siamo impegnati a rispondere alle domande dei famigliari. È per questo che oggi siamo passati davanti alle famiglie, poiché sapevamo che c'era un raduno. Sapevamo che le famiglie desideravano incontrarci. Comprendiamo la vostra rabbia, il vostro odio. Ribadisco che saremo presenti per rispondere a qualsiasi domanda, saremo lì per voi». Le parole di Jessica Lo ha detto, in lacrime, Jessica Moretti, rivolgendosi ai legali delle parti civili, durante l'interrogatorio di oggi, ancora scossa dopo l'aggressione di alcune famiglie delle vittime che stavano attendendo lei e suo marito difronte all'aula dell'udienza.

