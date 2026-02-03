Vuelle non c’è ancora la fumata bianca Tratta Jazz Johnson conteso con la Turchia

La trattativa tra Vuelle e Jazz Johnson è ancora in stand-by. Ieri la società ha lavorato intensamente per trovare un sostituto a Felder, che nel frattempo è tornato negli Stati Uniti. La decisione definitiva ancora non è arrivata, e i tifosi restano in attesa di notizie ufficiali.

Non è uscita ancora la fumata bianca dal camino di via Bertozzini: è stata una giornata intensa quella di ieri, con la società impegnata a catturare il prima possibile il sostituto di Felder, rientrato nel frattempo negli Stati Uniti. La rosa dei tre nomi sfogliata dal club si è molto ristretta: oggi il nome più papabile per il secondo straniero della Vuelle è quello di Jazz Johnson, che ha chiuso il suo rapporto con Pistoia, ormai decisa a inserire in squadra Karvel Anderson per provare a venire fuori dal baratro di 10 sconfitte di fila, dall’arrivo di Sacripanti ad oggi. La guardia, che a Pistoia tornava per la seconda volta dopo l’esperienza della stagione 202122, ha giocato una partita al risparmio a Bologna, tentando appena 4 tiri in 31’: chiaro segnale di chi ormai ha le valigie pronte e tutto vuole tranne che rischiare infortuni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

