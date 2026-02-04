Jazz Johnson | A Pesaro con grande motivazione raggiungere la VL è il massimo traguardo

Jazz Johnson si è presentato a Pesaro con grande entusiasmo. Ha detto che arrivare alla Victoria Libertas rappresenta il massimo obiettivo per lui. La sua presenza rafforza la squadra e dà una spinta in più per la stagione che sta per iniziare.

Una nuova presenza entra a far parte della Victoria Libertas Pesaro, segnando un passo deciso in direzione di una rosa competitiva e dinamica. Jazz Johnson, guardia-ala versatile, è stato presentato in mattinata e si prepara a inserirsi in un contesto che punta sui giovani e su una chimica di gruppo consolidata. L’ingresso dell’atleta arriva in un momento cruciale, con la squadra impegnata a rafforzare l’organico in risposta a una rilevante perdita interna e a definire nuove possibilità di crescita nel campionato di Serie A2. La societa` evidenzia una strategia orientata alla “linea verde”, con giovani inseriti stabilmente nel progetto tecnico e societario. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

