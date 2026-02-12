Jason Momoa protagonista del film tratto dal videogioco Helldivers

Jason Momoa sarà il protagonista del nuovo film tratto dal videogioco Helldivers. La produzione sta iniziando a prendere forma, portando l’attore in un ruolo chiave. La trasposizione cinematografica del videogioco di successo di PlayStation si fa sempre più concreta, e i fan attendono di scoprire come sarà questa nuova avventura sul grande schermo.

(Adnkronos) – L'espansione dell'universo cinematografico di PlayStation prosegue con la trasposizione di uno dei successi più rilevanti degli ultimi anni nel settore dei videogiochi. Jason Momoa è stato ufficialmente incaricato di guidare il cast del lungometraggio dedicato a Helldivers, segnando una nuova collaborazione con il regista Justin Lin dopo l'esperienza condivisa in Fast X. La produzione, che vede coinvolte Sony Pictures e PlayStation Productions insieme alla Perfect Storm Entertainment, punta a capitalizzare l'enorme popolarità di un marchio che ha visto il suo apice con il secondo capitolo della serie, capace di superare i dodici milioni di unità vendute in soli quattro mesi dal lancio nel 2024.

