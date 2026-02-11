Sony ha annunciato che il film di Helldivers uscirà nelle sale il 10 novembre 2027. La produzione sarà arricchita dalla presenza di Jason Momoa nel cast. Per ora, i fan dovranno aspettare ancora un po’ prima di vedere il risultato sul grande schermo.

Sony alza il livello delle sue produzioni tratte da videogiochi: Helldivers arriverà nelle sale il 10 novembre 2027 e potrà contare sulla presenza di Jason Momoa nel cast. L’annuncio, firmato da PlayStation Productions e Sony Pictures, conferma la volontà di trasformare uno dei franchise multiplayer più popolari degli ultimi anni in un kolossal cinematografico. Alla regia ci sarà Justin Lin, nome di peso del cinema action internazionale. Deadline ricorda che il film sarà un adattamento live action della serie sviluppata da Arrowhead Game Studios. Nato nel 2015, il brand ha conosciuto una nuova esplosione di popolarità con Helldivers 2, che nei primi quattro mesi dal lancio nel 2024 ha superato le 12 milioni di copie vendute tra PS5 e PC, espandendosi successivamente anche su Xbox e continuando a registrare ottimi risultati. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Sony annuncia la data di uscita del film di Helldivers e conferma la presenza di Jason Momoa nel cast

