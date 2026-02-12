James Van Der Beek | un matrimonio nato da un sogno premonitore e 6 figli ma solo uno era programmato

James Van Der Beek, noto per il ruolo in “Dawson’s Creek”, è morto ieri a 48 anni. L’attore si è spento dopo due anni di lotta contro un tumore al colon-retto. La notizia ha sorpreso fan e colleghi, anche perché aveva condiviso il suo percorso di cura sui social. La sua vita privata era altrettanto interessante: un matrimonio nato da un sogno premonitore e sei figli, anche se solo uno era stato pianificato. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra chi lo ha seguito fin dall’inizio

James Van Der Beek, l'indimenticabile protagonista di "Dawson's Creek", è morto ieri, 11 febbraio 2026 all'età di 48 anni dopo aver combattuto contro un tumore al colon-retto diagnosticato nell'agosto 2023. La moglie Kimberly ha annunciato la sua scomparsa attraverso i social media, descrivendo come abbia affrontato i suoi ultimi giorni "con coraggio, fede e grazia". L'attore aveva 48 anni e lascia sei bambini. Van Der Beek aveva ricevuto la diagnosi di tumore al colon-retto di stadio 3 nell'agosto 2023, ma aveva deciso di renderla pubblica solo nel novembre 2024. Durante questo periodo difficile, l'attore ha continuato a lavorare quando possibile e si è fatto portavoce della prevenzione, incoraggiando tutti a sottoporsi agli screening preventivi dopo i 45 anni.

