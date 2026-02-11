Chi è Kimberly Brook la moglie di James Van Der Beek e mamma dei suoi sei figli
James Van Der Beek torna a parlare della sua vita privata. Questa volta, il protagonista di
James Van Der Beek si sposa una prima volta nel 2003, unendosi così in matrimonio alla collega Heather McComb. La coppia però non dura a lungo e nel 2009 si separa, per poi finalizzare il divorzio un anno dopo. Nell’agosto 2010 l’attore celebra le sue seconde nozze con la consulente d’affari Kimberly Brook. Con lei accoglie la nascita di sei figli: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah. James Van Der Beek e la moglie Kimberly si sono conosciuti in Israele nel 2009, poco dopo la fine del primo matrimonio dell’attore con Heather McComb: un incontro che ha cambiato la vita di entrambi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Approfondimenti su James Van Der Beek
Chi è Kimberly Brook, la moglie di e mamma dei suoi sei figli
James Van Der Beek torna al centro delle cronache con una notizia di famiglia.
James Van Der Beek spiega la drastica perdita di peso
James Van Der Beek ha recentemente condiviso alcuni aspetti relativi alla sua salute, affrontando una difficile battaglia contro il cancro.
Ultime notizie su James Van Der Beek
Argomenti discussi: James Van Der Beek è morto a 48 anni: addio alla star di Dawson's Creek.
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.