James Van Der Beek torna a parlare della sua vita privata. Questa volta, il protagonista di

James Van Der Beek si sposa una prima volta nel 2003, unendosi così in matrimonio alla collega Heather McComb. La coppia però non dura a lungo e nel 2009 si separa, per poi finalizzare il divorzio un anno dopo. Nell’agosto 2010 l’attore celebra le sue seconde nozze con la consulente d’affari Kimberly Brook. Con lei accoglie la nascita di sei figli: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah. James Van Der Beek e la moglie Kimberly si sono conosciuti in Israele nel 2009, poco dopo la fine del primo matrimonio dell’attore con Heather McComb: un incontro che ha cambiato la vita di entrambi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Kimberly Brook, la moglie di James Van Der Beek e mamma dei suoi sei figli

Approfondimenti su James Van Der Beek

James Van Der Beek torna al centro delle cronache con una notizia di famiglia.

James Van Der Beek ha recentemente condiviso alcuni aspetti relativi alla sua salute, affrontando una difficile battaglia contro il cancro.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su James Van Der Beek

Argomenti discussi: James Van Der Beek è morto a 48 anni: addio alla star di Dawson's Creek.