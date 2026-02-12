James Van Der Beek oltre al cancro una seconda battaglia | costretto a vendere i cimeli per le spese mediche

Ieri è morto James Van Der Beek, l’attore noto anche per aver parlato apertamente della sua lotta contro il cancro. Oltre alla malattia, l’attore ha dovuto affrontare anche una crisi economica, che lo ha portato a vendere alcuni cimeli per coprire le spese mediche. La sua scomparsa ha colpito molti fan e colleghi, che lo ricordano come una persona coraggiosa e sincera.

