James Van Der Beek oltre al cancro una seconda battaglia | costretto a vendere i cimeli per le spese mediche

Ieri è morto James Van Der Beek, l’attore noto anche per aver parlato apertamente della sua lotta contro il cancro. Oltre alla malattia, l’attore ha dovuto affrontare anche una crisi economica, che lo ha portato a vendere alcuni cimeli per coprire le spese mediche. La sua scomparsa ha colpito molti fan e colleghi, che lo ricordano come una persona coraggiosa e sincera.

Si è spento ieri James Van Der Beek, l'attore aveva parlato della sua battaglia contro la malattia e la crisi economica che ne è derivata, per far fronte alla quale ha venduto i suoi cimeli.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su James Van Der Beek

L’attore James Van Der Beek ha messo all’asta i cimeli della sua carriera per pagarsi le cure contro il cancro.

James Van Der Beek ha deciso di mettere all’asta i cimeli di Dawson’s Creek per finanziare le sue cure contro il cancro.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su James Van Der Beek

Argomenti discussi: Addio a James Van Der Beek: film, serie e vita privata della star di Dawson's Creek. FOTO; James Van Der Beek, morto a 48 anni l’attore di Dawson’s Creek; E' morto James van der Beek, l'attore aveva 48 anni; Morto James Van Der Beek, l’attore protagonista della serie Dawson’s Creek aveva 48 anni.

Addio James Van Der Beek: l’annuncio della moglie, i 6 figli, il lutto delle altre star di Dawson’s Creek«Il nostro amato James ha affrontato gli ultimi giorni con coraggio, fede e grazia»: l'annuncio della moglie dell'attore, morto di cancro a 48 anni. I 6 figli, il cordoglio delle star ... amica.it

James Van Der Beek, oltre al cancro una seconda battaglia: costretto a vendere i cimeli per le spese medicheSi è spento ieri James Van Der Beek, l'attore aveva parlato della sua battaglia contro la malattia e la crisi economica che ne è derivata, per far fronte ... fanpage.it

Kesha lo ha ricordato così: con due foto, un abbraccio e un cuore. James Van Der Beek, per milioni di persone l’indimenticabile Dawson, per lei era anche il complice perfetto di un momento leggero e folle: il video di “Blow”, tra unicorni, laser e battute ironiche - facebook.com facebook

James Van der Beek, morto a 48 anni, è diventato celebre a fine anni Novanta nel ruolo del biondo, riflessivo e affascinante Dawson Leery accanto a colleghe come Michelle Williams e Katie Holmes nella serie che ha incantato una generazione. Holmes dice x.com