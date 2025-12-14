James Van Der Beek ha messo all’asta i cimeli di Dawson’s Creek per pagarsi le cure contro il cancro | ecco quanto ha raccolto

James Van Der Beek ha deciso di mettere all’asta i cimeli di Dawson’s Creek per finanziare le sue cure contro il cancro. Un gesto di grande generosità e determinazione, che ha attirato l’attenzione dei fan e della stampa. Ecco quanto ha raccolto e come questa scelta rappresenti un passo importante nel suo percorso di lotta e rinascita.

Quando la vita ti mette di fronte a una svolta inaspettata, a volte devi lasciar andare i ricordi per costruire il futuro. È quello che ha fatto James Van Der Beek, l’attore che ha incarnato Dawson Leery nell’iconica serie teen drama degli anni Novanta, vendendo all’asta alcuni dei cimeli più preziosi della sua carriera. Il motivo è serio e commovente: finanziare la sua battaglia contro un tumore al colon di terzo stadio, diagnosticato nell’estate del 2023. Sabato scorso, la casa d’aste Propstore ha organizzato a Londra la sua Winter Entertainment Memorabilia Live Auction, un evento che ha messo in vendita oltre 1. Screenworld.it

