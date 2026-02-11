L’attore James Van Der Beek ha messo all’asta i cimeli della sua carriera per pagarsi le cure contro il cancro. Van Der Beek, morto all’età di 48 anni, aveva spinto questa decisione negli ultimi anni della sua vita, in un tentativo di raccogliere fondi per affrontare la malattia. La sua scelta ha fatto molto discutere, mostrando il lato più crudo delle battaglie personali di una celebrità.

Negli ultimi anni della sua vita, James Van Der Beek - l'attore morto all'età di 48 anni - aveva dovuto affrontare una delle battaglie più difficili: quella contro un tumore al colon retto, diagnosticato due anni prima. L’attore, diventato celebre in tutto il mondo per il ruolo di Dawson Leery nella serie cult Dawson’s Creek, aveva deciso di ricorrere a una scelta tanto simbolica quanto dolorosa: mettere all’asta alcuni dei cimeli più importanti della sua carriera per sostenere i costi delle cure mediche. La notizia - lo scorso novembre - era stata riportata dal settimanale People, che aveva raccontato come Van Der Beek avesse stretto un accordo con la casa d’aste Propstore per offrire ai fan una selezione di oggetti iconici legati ai suoi lavori più celebri, da Dawson’s Creek fino al cinema. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - James Van Der Beek, quando mise all?asta i cimeli della sua carriera per pagarsi le cure contro il cancro

