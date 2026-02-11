L’attore James Van Der Beek è morto a 48 anni, come comunicato dalla sua famiglia tramite Instagram. La sua scomparsa ha sorpreso molti, perché si sapeva che aveva combattuto contro il cancro al colon. La notizia arriva pochi mesi dopo che aveva condiviso le sue battaglie sui social, ricordando l’importanza della prevenzione. Il suo esempio mette in luce quanto sia fondamentale fare controlli regolari e prendersi cura della propria salute.

È morto James Van Der Beek. L’attore aveva 48 anni. A dare la notizia, la sera dell’11 febbraio, è stata la famiglia con un post su Instagram. Il protagonista della serie Dawson’s Creek era malato da tempo e nel 2024 aveva reso pubblica la diagnosi di cancro al colon. La sua scomparsa riporta al centro dell’attenzione una malattia che, ancora oggi, colpisce migliaia di persone ogni anno: il tumore del colon-retto. Una patologia che può svilupparsi in modo silenzioso e che proprio per questo rende fondamentale la prevenzione. James Van Der Beek vende cimeli autografati per pagarsi le cure contro il cancro X «Il nostro amato James David Van Der Beek se n’è andato serenamente questa mattina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - James Van Der Beek morto per cancro al colon: perché la prevenzione può salvare la vita

L'attore James Van Der Beek, noto per il suo ruolo in Dawson's Creek, è morto.

James Van Der Beek, famoso per il suo ruolo in Dawson's Creek, è morto a 48 anni.

