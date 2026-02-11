Tv | è morto James Van Der Beek star di Dawson’s Creek Stroncato da un tumore a 48 anni

La notizia ha fatto il giro del mondo dello spettacolo. James Van Der Beek, protagonista di Dawson’s Creek, è morto a 48 anni. L’attore era malato di cancro e questa mattina si è spento in pace, come ha annunciato la moglie su Instagram. La sua scomparsa lascia un vuoto tra i fan e i colleghi, che lo ricordano per il ruolo che lo ha reso famoso.

James Van Der Beek, la star di Dawson's Creek, è morto a 48 anni. L'attore era malato di cancro. "Il nostro amato James David Van Der Beek è morto pacificamente questa mattina", ha annunciato la moglie su Instagram. Agli inizi del novembre 2024 rivelò pubblicamente di avere un tumore al colon retto. In un'intervista al settimanale "People", assicurò di essere "ottimista" e di "stare bene" nonostante la diagnosi che aveva ricevuto nell'agosto 2023. Si trattava di un tumore al terzo stadio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

