L’attore James Van Der Beek, conosciuto soprattutto per il ruolo di Dawson nella serie degli anni '90, è morto oggi a 48 anni in Texas. La sua famiglia, composta dalla moglie Kimberly e dai sei figli, aveva già affrontato un grande dolore: cinque aborti spontanei. La notizia ha colpito i fan e tutti quelli che seguivano la sua carriera, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo.

Per i ragazzi degli anni '90 il nome di James Van Der Beek, morto oggi a 48 anni in Texas, è tutt'uno con quello di Dawson Leery, il romantico protagonista della serie cult "Dawson's Creek". L'attore aveva annunciato alla fine del 2024 di avere un tumore al colon-retto attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. La conferma del suo decesso è arrivato dai suoi profili social con un messaggio scritto dalla moglie Kimberley: «Il nostro amato James David Van Der Beek è morto serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C'è molto da condividere riguardo i suoi desideri, l'amore per l'umanità e la sacralità del tempo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

James Van Der Beek, la famiglia e la vita privata: la moglie Kimberly e i sei figli. Il dramma dei cinque aborti

Approfondimenti su James Van Der Beek

James Van Der Beek torna a parlare della sua vita privata.

Si spegne a 48 anni l’attore James Van Der Beek, conosciuto per il suo ruolo in “Dawson’s Creek”.

