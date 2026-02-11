È morto James Van Der Beek. L’attore americano, famoso per aver interpretato Dawson Leery in Dawson’s Creek, aveva 48 anni. Dopo aver conquistato il cuore di molti con il suo ruolo, aveva affrontato anche una battaglia personale contro il cancro. La notizia ha colpito fan e colleghi, che ricordano con affetto il suo talento e la sua umanità.

Addio a James Van Der Beek. L'attore statunitense, noto al grande pubblico per il ruolo di Dawson Leery nell’iconica serie Dawson’s Creek, è morto a 48 anni. Lo riferisce il sito di gossip internazionale TMZ. Van Der Beek ha rappresentato per milioni di spettatori il volto profondo e tormentato di un’intera generazione. Con i suoi occhi malinconici, la voce pacata e la capacità di incarnare i turbamenti dell’adolescenza, Van Der Beek è diventato uno dei simboli della TV anni ’90 e primi 2000. La sua vita. Nato il 8 marzo 1977 a Cheshire, Connecticut, ha debuttato giovanissimo a Broadway, per poi trovare fama mondiale grazie a Dawson’s Creek (1998?2003), accanto a Katie Holmes, Michelle Williams e Joshua Jackson. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto James Van Der Beek. Da Dawson’s Creek alla battaglia contro il cancro, il volto malinconico di una generazione

