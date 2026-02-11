Addio a James Van Der Beek star di Dawson’s Creek e simbolo di una generazione

Il mondo piange James Van Der Beek, l’attore che ha interpretato Dawson Leery. Dopo una lunga lotta contro il cancro, l’attore famoso per il ruolo nella serie tv “Dawson’s Creek” si è spento. La notizia ha colpito fan di tutte le età, molti ancora ricordano le sue battute e il suo volto nel ruolo che ha definito un’intera generazione di millennials.

Il mondo dice addio a Dawson Leery. James Van Der Beek, l’ attore che ha segnato un’intera generazione di millennials, si è spento dopo una lunga battaglia contro il cancro. La famiglia annuncia che presto condividerà con i fan i suoi ultimi desideri. James David Van Der Beek è morto all’età di 48 anni dopo aver combattuto contro un tumore del colon retto, una malattia che gli era stata diagnosticata nell’agosto del 2023 e che aveva reso pubblica nel novembre del 2024, informando i fan e sensibilizzando sull’importanza della prevenzione e della salute. La notizia è stata confermata in un messaggio pubblicato sul suo profilo ufficiale su Instagram dalla moglie Kimberly Brook e dalla sua famiglia, che ha dichiarato che James si è spento serenamente, affrontando gli ultimi giorni con coraggio, fede e dignità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

