Addio a James Van Der Beek star di Dawson’s Creek e simbolo di una generazione
Il mondo dice addio a Dawson Leery. James Van Der Beek, l’ attore che ha segnato un’intera generazione di millennials, si è spento dopo una lunga battaglia contro il cancro. La famiglia annuncia che presto condividerà con i fan i suoi ultimi desideri. James David Van Der Beek è morto all’età di 48 anni dopo aver combattuto contro un tumore del colon retto, una malattia che gli era stata diagnosticata nell’agosto del 2023 e che aveva reso pubblica nel novembre del 2024, informando i fan e sensibilizzando sull’importanza della prevenzione e della salute. La notizia è stata confermata in un messaggio pubblicato sul suo profilo ufficiale su Instagram dalla moglie Kimberly Brook e dalla sua famiglia, che ha dichiarato che James si è spento serenamente, affrontando gli ultimi giorni con coraggio, fede e dignità. 🔗 Leggi su 361magazine.com
