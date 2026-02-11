James Van Der Beek morto a 48 anni | la battaglia contro il tumore e l’ultimo messaggio
James Van Der Beek, conosciuto per aver interpretato Dawson in Dawson’s Creek, è morto oggi a 48 anni. L’attore aveva combattuto a lungo contro un tumore, e la sua scomparsa ha colpito fan e colleghi. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando spazio a ricordi e testimonianze di affetto.
James Van Der Beek, l’attore che ha conquistato il cuore di un’intera generazione interpretando Dawson Leery nella celebre serie televisiva Dawson’s Creek, è morto oggi 11 febbraio 2026 all’età di 48 anni. La notizia è stata comunicata dalla moglie Kimberly attraverso i social della famiglia. “Il nostro amato James David Van Der Beek ci ha lasciati serenamente questa mattina”, si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sui suoi account. “Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia.” La moglie ha chiesto rispetto e privacy per elaborare il lutto, promettendo di condividere in seguito maggiori dettagli sulla sua eredità e sui suoi desideri. 🔗 Leggi su Cultweb.it
James Van Der Beek, morto a 48 anni l'attore di Dawson's Creek. Aveva un tumore
L'attore James Van Der Beek, famoso per il suo ruolo in Dawson's Creek, è morto a 48 anni.
James Van Der Beek, morto a 48 anni l'attore di Dawson's Creek. La lunga battaglia con il cancro
James Van Der Beek, famoso per il suo ruolo in Dawson's Creek, è morto a 48 anni.
