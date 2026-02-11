L’attore James Van Der Beek, famoso per il suo ruolo in Dawson’s Creek, è morto a 48 anni. Lo ha confermato TMZ, citando un rappresentante dell’ufficio del medico legale della contea di Travis, in Texas. La sua famiglia aveva già annunciato che l’attore stava combattendo contro un tumore. La notizia ha sorpreso i fan, molti dei quali ricordano le sue interpretazioni sul set e sui social. Ora si attendono ulteriori dettagli sulle cause della morte.

James Van Der Beek, la star di Dawson's Creek, è morto. La notizia - poi confermata dai suoi profili social - è arrivata da Tmz, che citava un rappresentante dell'ufficio del medico legale della contea di Travis, in Texas: «Il decesso è stato segnalato loro alle 6:44 del mattino. Non è stata specificata la causa del decesso». L'attore ha rivelato di avere un cancro al colon-retto alla fine del 2024. Avrebbe dovuto unirsi agli altri membri del cast di "Dawson's Creek" a settembre, ma è stato costretto a rinunciare alla reunion per motivi di salute. Dopo la notizia di Tmz, è arrivato il post sui suoi profili social: «Il nostro amato James David Van Der Beek è morto serenamente questa mattina. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - James Van Der Beek, morto a 48 anni l'attore di Dawson's Creek. Aveva un tumore

Approfondimenti su James Van Der Beek

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su James Van Der Beek

Argomenti discussi: Joshua Jackson guarda al passato su HBO Max: How To Survive Without Me riaccende la magia di Dawson’s Creek; L'autore di Dawson's Creek minacciò di andarsene se lo show avesse censurato QUEL bacio gay; Un tribunale israeliano ha negato le cure contro il cancro a un bambino palestinese di cinque anni; Adriano Giotti | Ero un bullo poi mi sono messo nei panni della vittima | la violenza mi ha scioccato Oggi scrivo per chiedere scusa.

James Van Der Beek: vita, carriera, curiositàAttore e dolce papà, James Van Der Beek è diventato famoso grazie al ruolo di Dawson Leery nella celebre serie tv Dawson’s Creek. L’artista dopo la fine dello show ha continuato a lavorare nel mondo ... dilei.it

James Van Der Beek rivela la diagnosi di tumore al colon retto: Avrei voluto farlo a modo mioL'attore si è ritrovato costretto a confermare la notizia sui social soprattutto per rispetto dei suoi familiari e di chi lo segue James Van Der Beek ha rivelato pubblicamente di aver ricevuto una ... anticipazionitv.it

James 16, prende il nome del suo designer, James Van Vossel. theo eyewear - facebook.com facebook