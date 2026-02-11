Cime Tempestose recensione | con Elordi e Robbie un guilty pleasure che vale la pena concedersi

La nuova versione di “Cime Tempestose” con Jacob Elordi e Margot Robbie arriva nelle sale. Il film di Emerald Fennell si prende alcune libertà rispetto al classico di Emily Brontë, ma mantiene una trama coinvolgente e momenti intensi. Gli interpreti danno vita a personaggi appassionati, e anche chi conosce già la storia può trovare qualcosa di interessante. Un’occasione per lasciarsi trascinare da un film che, pur senza grandi pretese, si fa seguire con piacere.

"Cime Tempestose", recensione del film di Emerald Fennell con Jacob Elordi e Margot Robbie: lontano dal classico di Emily Brontë ma non per questo meno accattivante, un guilty pleasure che vale la pena concedersi. La nostra recensione di "Cime Tempestose", scritto e diretto da Emerald Fennell con le due star Jacob Elordi e Margot Robbie. La pellicola è un'intelligente operazione di marketing ben lontana dal classico di Emily Brontë, ma ciò non significa che il risultato finale sia meno accattivante. Costumi opulenti e una fotografia affascinante contribuiscono alla creazione di una confezione impeccabile, per un film magari non adatto ai "puristi" del cinema ma al tempo stesso ben lontano dal deludere le aspettative.

