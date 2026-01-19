Il ciclone Harry sta attraversando il Sud Italia, portando condizioni meteorologiche estreme. L’allerta meteo rossa prevede piogge intense, venti superiori ai 100 kmh, mareggiate con onde fino a 8 metri e nevicate record sull’Etna. Sono in corso evacuazioni e misure di sicurezza per fronteggiare il rischio di alluvioni e altri danni causati dall’intenso maltempo.

Roma, 19 gennaio 2026 – Piogge alluvionali, venti di scirocco oltre 100 kmh, mare in tempesta con onde alte più di 8 metri, nevicate record sull’Etna: saranno due giorni da incubo a causa del ciclone Harry al Sud e in Sardegna, dove è scattata l' allerta meteo rossa. Scuole chiuse in diverse località. “La fase critica non si esaurirà rapidamente. Il peggioramento insisterà per tutta la giornata di lunedì 19 Gennaio e gran parte di martedì 20 Gennaio. Nelle zone più esposte tra Sicilia e Calabria, gli accumuli totali potrebbero raggiungere la soglia critica dei 250-300 millimetri ", scrive ilMeteo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il ciclone Harry si abbatte sul Sud Italia: allerta meteo rossa ed evacuazioni. Rischio alluvione, venti fortissimi, mareggiate e onde di 8 metri

Meteo, allerta rossa per il ciclone mediterraneo in arrivo: nubifragi, neve a bassa quota e venti fortissimi. Scuole chiuse, ecco dove

Un fronte di maltempo sta interessando diverse regioni italiane, con condizioni meteorologiche avverse previste nelle prossime ore. L’arrivo di un ciclone mediterraneo comporta allerta rossa, con possibili nubifragi, venti intensi e nevicate a bassa quota. Scuole e attività sono state temporaneamente sospese in alcune aree per garantire la sicurezza. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie.

Meteo a Reggio Calabria, arriva il ciclone Harry: previsti temporali, venti tempestosi e mareggiate

Il meteo a Reggio Calabria presenta un peggioramento nelle prossime ore, con l'arrivo del ciclone Harry. Da lunedì a mercoledì, si prevedono temporali, venti forti e mareggiate lungo le coste ioniche, causati dall'azione di una circolazione ciclonica proveniente dal Nord Africa. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per affrontare condizioni meteorologiche avverse.

