L'Italia parte fortissimo nella Kings World Cup Nations 2026 | battuta 8-0 la Francia dell'ex Milan Rami
L'Italia parte fortissimo nella Kings World Cup Nations 2026 e batte 7-0 la Francia dell'ex Milan Adil Rami. Partita fantastica della selezione azzurra, che ha imposto il suo gioco e il suo ritmo fin da subito. Prossimo avversario: la Polonia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L'Italia parte fortissimo nella Kings World Cup Nations 2026: battuta 8-0 la Francia dell'ex Milan Rami - Partita fantastica della selezione azzurra, che ha imposto il suo gioco e il suo ritmo fin ...
