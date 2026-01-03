L'Italia parte fortissimo nella Kings World Cup Nations 2026 | battuta 8-0 la Francia dell'ex Milan Rami

L'Italia si distingue all'inizio della Kings World Cup Nations 2026, ottenendo una vittoria convincente contro la Francia dell'ex Milan Adil Rami, con un punteggio di 7-0. La squadra italiana ha mostrato solidità e determinazione, aprendo con un risultato importante questa competizione internazionale. Un avvio positivo che rafforza le aspettative per il proseguimento del torneo.

Kings World Cup Nations 2026: quando inizia e dove vederla? Il girone dell’Italia e le partite degli Azzurri - Scopri quando inizia la Kings World Cup Nations 2026, dove vederla, il girone dell’Italia e le partite degli Azzurri ... tag24.it

Kings World Cup Nations, si parte con Italia-Francia! Il Mondiale degli Azzurri inizia contro i Blues di Adil Rami - La squadra di coach Micheli debutta contro i transalpini: Lottomatica. tuttosport.com

ITALIA - Tanto lo sappiamo tutti che da qualche parte (e anche dentro di noi) un boomer è nelle nostre case anche a Capodanno. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.