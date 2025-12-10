Migranti Meloni | Drastico calo di arrivi in Europa siamo sulla strada giusta Il Piano Mattei è ora strategia internazionale video

Giorgia Meloni commenta il calo degli arrivi di migranti in Europa, definendolo un segnale positivo. La premier sottolinea l'importanza del Piano Mattei come strategia internazionale e partecipa, tramite video, alla Conferenza Globale contro il traffico di migranti a Bruxelles.

Di seguito il testo integrale del discorso pronunciato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in video-collegamento con la Conferenza Internazionale Globale contro il traffico di migranti organizzata a Bruxelles Cari colleghi, buongiorno a tutti! Mi spiace davvero molto di non essere riuscita ad essere con voi oggi a Bruxelles, ma non potevo far mancare il mio contributo, seppur da remoto, ai lavori di questa seconda Conferenza internazionale dell’Alleanza Globale contro il traffico di migranti. Voglio rivolgere il mio saluto a tutti voi, e desidero rivolgere un ringraziamento particolare al Commissario Brunner e alla Presidente von der Leyen, anche per l’importante annuncio che ha appena fatto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, Meloni: “Drastico calo di arrivi in Europa, siamo sulla strada giusta. Il Piano Mattei è ora strategia internazionale (video)

Meloni | protocollo Albania prassi per Ue - Zazoom Social News

Meloni esulta | Drastico calo dei flussi migratori in Europa Ma è vero? Ecco i numeri - Zazoom Social News

Meloni: “Il drastico calo nel flusso dei migranti mostra che siamo sulla giusta via” - Cooperazione internazionale, lotta ai trafficanti e nuovi modelli di gestione migratoria: Meloni presenta risultati, proposte e strategie. Scrive blitzquotidiano.it

Meloni esulta: "Drastico calo dei flussi migratori in Europa". Ma è vero? Ecco i numeri - La presidente del Consiglio: "Gestire i flussi è possibile, dobbiamo lavorare per consolidare questi sforzi". Secondo today.it

Migranti, il Consiglio UE approva il modello Albania del governo Meloni: "semplificare e accelerare i rimpatri tramite hub in altri Stati" Vai su Facebook