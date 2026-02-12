Italia a quattro medaglie nello sci alpino | ad un passo il record in una singola Olimpiade!

Federica Brignone ha conquistato un’altra medaglia ai Giochi di Cortina, portando l’Italia a quota quattro medaglie nello sci alpino. La sua performance nel superG le ha regalato un posto nell’Olimpo dello sport e avvicina il record di medaglie in una singola Olimpiade per il paese. La soddisfazione è grande tra gli appassionati e gli atleti italiani.

Nel giorno di Federica Brignone nell’Olimpo dello sci, per quanto fatto nel superG olimpico di Cortina d’Ampezzo, l’Italia può rallegrarsi per l’impresa della fuoriclasse di La Salle. Ripensando a quel brutto incidente sulle nevi della Val di Fassa, lo scorso 3 aprile, sembra quasi impossibile quanto realizzato dall’azzurra. A dieci mesi da quel terribile crash, Brignone ha trovato dentro di sé le energie per risorgere e riprendersi ciò che le appartiene. Così è arrivata la quarta medaglia dell’Italia dello sci alpino in questi Giochi. Dopo l’argento e il bronzo nella discesa maschile sulla Stelvio, firmati da Giovanni Franzoni e Dominik Paris, e il bronzo di Sofia Goggia nella discesa femminile sull’Olympia delle Tofane, ci ha pensato la Tigre di La Salle a graffiare ancora, offrendo un altro contributo fondamentale alla causa tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it

