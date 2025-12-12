Lindsey Vonn oltre la leggenda | mai una vittoria nello sci alpino a 41 anni Demolito il record di Didier Cuche

A 41 anni, Lindsey Vonn conquista un risultato straordinario nello sci alpino, battendo il record di Didier Cuche e dimostrando che la passione e la determinazione non hanno età. La sua vittoria nella discesa libera di St. rappresenta uno dei momenti più sorprendenti della sua carriera, consolidando il suo status di leggenda dello sci mondiale.

Lindsey Vonn realizza una delle imprese più clamorose della storia dello sci alpino e vince per dispersione la discesa libera di St.Moritz, rifilando distacchi abissali al resto della concorrenza e proponendo la sua candidatura per il ruolo di favorita principale per la medaglia d’oro nelle specialità veloci in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. All’età di 41 anni e 55 giorni la fuoriclasse statunitense è diventata l’atleta più anziana di sempre a salire sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo, demolendo il precedente record dello svizzero Didier Cuche (vincitore di un supergigante a 37 anni e 192 giorni) e tornando al successo nel circuito maggiore dopo un lungo digiuno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lindsey Vonn oltre la leggenda: mai una vittoria nello sci alpino a 41 anni. Demolito il record di Didier Cuche

? Sci: a St. Moritz da oggi al via la Coppa di discesa. Sofia Goggia guarda ai Giochi di Milano Cortina: 'Voglio vincere una medaglia nella libera' dice la campionessa bergamasca. Lindsey Vonn sempre temibilissima, anche lei punta alla vittoria Vai su X

Sofia Goggia e Lindsey Vonn si allenano a Saint Moritz per la prossima gara di discesa libera valevole per il mondiale. #lapresse #goggia #vonn #sport - facebook.com Vai su Facebook

Lindsey Vonn oltre la leggenda: mai una vittoria nello sci alpino a 41 anni. Demolito il record di Didier Cuche - Lindsey Vonn realizza una delle imprese più clamorose della storia dello sci alpino e vince per dispersione la discesa libera di St. Si legge su oasport.it

OLTRE LE LEGGI DELLA NATURA! Lindsey Vonn demolisce le avversarie e trionfa a St. Moritz a 41 anni! Niente podio per Sofia Goggia - Oggi tutto il mondo dello sport deve alzarsi in piedi ed applaudire Lindsey Vonn, che ... Scrive oasport.it

Who Would You Run With In Your Dream Foursome?

Video Who Would You Run With In Your Dream Foursome? Video Who Would You Run With In Your Dream Foursome?