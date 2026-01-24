Il San Vitale ha annunciato Matteo Guadagnucci come nuovo allenatore-giocatore, succedendo a Ivano Gigli, sollevato dall’incarico. Questa scelta mira a rafforzare la squadra con un professionista che ricoprirà sia il ruolo tecnico che quello di giocatore, garantendo continuità e esperienza in vista delle prossime gare di campionato.

Matteo Guadagnucci è stato eletto nuovo allenatore-giocatore del San Vitale in sostituzione del sollevato dall’incarico Ivano Gigli. Una decisione presa dalla società per cercare di risollevare una classifica che al momento non rispecchia le aspettative e le potenzialità della squadra. L’attuale situazione è il risultato di una combinazione di sfortuna e diversi fattori, tra cui cambiamenti nella rosa e problematiche interne. La società ha optato per questa soluzione in seguito a un confronto e a una discussione approfondita con il presidente Lorieri. La decisione sia stata presa rapidamente ed è stata il frutto di una riflessione sulla direzione da intraprendere per il futuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio In Seconda soluzione interna per il San Vitale. Matteo Guadagnucci è il nuovo allenatore/giocatore

Leggi anche: Calcio In Seconda Categoria il San Vitale prova a fermare il Corsanico. La Gragnolese incrocia il San Macario. Pericolo Folgore per il Pontremoli

Calcio In Seconda il San Vitale incrocia la Villafranchese, il Monzone nella tana del San Macario. Si accende la corsa promozione con il match Massarosa-SerriccioloNella 16ª giornata di Seconda Categoria, si affrontano San Vitale e Villafranchese, mentre Monzone sfida il San Macario.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Calcio In Seconda soluzione interna per il San Vitale. Matteo Guadagnucci è il nuovo allenatore/giocatore; Calcio femminile: al via l’undicesimo turno di Serie A, la Roma sfida il Genoa. Fari puntati su Juve, Inter e Fiorentina; En-Nesyri, uno così nella Juve non c’è: perché potrebbe risolvere uno dei problemi di Spalletti; Piacenza - Franzini verso il modulo ad albero di Natale. E' una soluzione possibile che abbiamo già fatto.

Smartphone e calcio in streaming: tutte le soluzioni disponibili in ItaliaDAZN rappresenta il punto di riferimento per chi vuole seguire il campionato di Serie A in Italia. La piattaforma detiene i diritti per trasmettere tutte le 380 partite del campionato fino al 2029, re ... cellulare-magazine.it

Calcio: seconda categoria. Le tre versiliesi tutte in lotta per la vettaIn Seconda categoria siamo pure qui al 12° turno (quartultimo al giro di boa) e la lotta al vertice è... In Seconda categoria siamo pure qui al 12° turno (quartultimo al giro di boa) e la lotta al ... lanazione.it

Calcio, Seconda e Terza Categoria: Possidiese in trasferta sul campo del Limidi, scontri diretti per Union Sg Sozzigalli e Roveretana Le gare in programma nel weekend per le formazioni della Bassa modenese... - facebook.com facebook