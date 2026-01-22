Dopo un’ispezione, il Servizio Civile è stato temporaneamente sospeso, suscitando preoccupazioni tra le parti coinvolte. L’opposizione richiede chiarimenti da parte di Mastella sulle responsabilità di questa decisione. È importante comprendere le cause di questa interruzione e le eventuali implicazioni future, affinché siano garantiti chiarezza e trasparenza nel procedimento e nelle risposte alle esigenze dei giovani e delle comunità interessate.

Tempo di lettura: 2 minuti “Lo stop ai progetti di Servizio Civile è un fatto grave su cui l’Amministrazione dovrà chiarire le responsabilità e trovare soluzioni. Mastella spieghi cosa è emerso nel corso dell’ispezione del Dipartimento per il Servizio Civile e perché, dopo questa verifica, due dei quattro progetti sarebbe stati sospesi”. – Così i consiglieri comunali di opposizione Giovanna Megna, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Giovanni De Lorenzo, Raffaele De Longis, Maria Letizia Varricchio, Luigi Diego Perifano, Angelo Miceli e Vincenzo Sguera. “Parliamo di attività a rilevanza sociale che sarebbero state bloccate, parliamo di giovani che hanno dovuto rinunciare non solo a un compenso mensile per il servizio civile ma anche ad un’importante esperienza civica e formativa, all’arricchimento del proprio curriculum e anche ad una riserva nei concorsi pubblici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Stop al Servizio Civile dopo ispezione, l’opposizione: “Mastella chiarisca responsabilità”

Villaricca, il PD chiarisca: è ancora opposizione o sostiene la maggioranza?Villaricca, i consiglieri di minoranza rivolgono al PD una lettera aperta per chiedere chiarimenti sulla posizione politica del partito.

Villaricca, la minoranza attacca il PD: “Chiarisca se è ancora all’opposizione o governa con Fratelli d’Italia”A Villaricca, la minoranza ha chiesto al Partito Democratico chiarimenti sul suo ruolo nel Consiglio comunale, in seguito a tensioni politiche.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Servizio civile, anomalo utilizzo dei giovani: fondi revocati al Comune; Sito Istituzionale | Metro B/B1: parziale stop dalla sera del 30 gennaio; Killer robots, al Senato l’incontro per fermare le armi autonome letali; 57 mila firme contro l'inasprimento dell'accesso al servizio civile.

STOP AL SERVIZIO CIVILE DOPO ISPEZIONE, L’OPPOSIZIONE MASTELLA CHIARISCA RESPONSABILITÀLo stop ai progetti di Servizio Civile è un fatto grave su cui l’Amministrazione dovrà chiarire le responsabilità e trovare soluzioni. Mastella spieghi cosa è emerso nel corso dell’ispezione del Dipa ... tvsette.net

Servizio civile, anomalo utilizzo dei giovani: fondi revocati al ComuneLa sospensione dovrebbe interessare 7 giovani. Decisione derivante dal provvedimento del Ministero che ha definanziato due dei quattro progetti proposti dal Comune di Benevento per il servizio civile. ilsannioquotidiano.it

Dall’11 febbraio scatta lo stop di un mese per bici e monopattini Lime, uno dei tre operatori che gestiscono il servizio nella Capitale: troppe violazioni sul riordino e sosta selvaggia. Questa la decisione di Roma Mobilità e dell’assessore Eugenio Patanè. La s - facebook.com facebook

#Allerta meteo tra #Sicilia e #Calabria: stop a raccolta e servizi di igiene urbana a Messina e Reggio Calabria x.com