Stop al Servizio Civile dopo ispezione l’opposizione | Mastella chiarisca responsabilità

Dopo un’ispezione, il Servizio Civile è stato temporaneamente sospeso, suscitando preoccupazioni tra le parti coinvolte. L’opposizione richiede chiarimenti da parte di Mastella sulle responsabilità di questa decisione. È importante comprendere le cause di questa interruzione e le eventuali implicazioni future, affinché siano garantiti chiarezza e trasparenza nel procedimento e nelle risposte alle esigenze dei giovani e delle comunità interessate.

Tempo di lettura: 2 minuti “Lo stop ai progetti di Servizio Civile è un fatto grave su cui l’Amministrazione dovrà chiarire le responsabilità e trovare soluzioni. Mastella spieghi cosa è emerso nel corso dell’ispezione del Dipartimento per il Servizio Civile e perché, dopo questa verifica, due dei quattro progetti sarebbe stati sospesi”. – Così i consiglieri comunali di opposizione Giovanna Megna, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Giovanni De Lorenzo,  Raffaele De Longis, Maria Letizia Varricchio, Luigi Diego Perifano, Angelo Miceli e Vincenzo Sguera. “Parliamo di attività a rilevanza sociale che sarebbero state bloccate, parliamo di giovani che hanno dovuto rinunciare non solo a un compenso mensile per il servizio civile ma anche ad un’importante esperienza civica e formativa, all’arricchimento del proprio curriculum e anche ad una riserva nei concorsi pubblici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

