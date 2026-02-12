Autodemolizione sotto accusa a Catania | titolare denunciato per irregolarità ambientali e mancata tracciabilità

La Polizia di Stato ha denunciato il titolare di un’impresa di autodemolizioni a Catania. Durante i controlli, gli agenti hanno scoperto irregolarità nella gestione ambientale e nella tracciabilità dei rifiuti. L’attività è sotto inchiesta per violazioni che potrebbero avere ripercussioni sull’ambiente e sulla sicurezza.

La Polizia di Stato ha denunciato il titolare di un'impresa di autodemolizioni con sede a Catania a seguito di accertamenti che hanno fatto emergere gravi irregolarità nella gestione dell'attività. L'operazione rientra nei servizi costanti di verifica svolti dal Compartimento Polizia Stradale "Sicilia orientale", impegnato nel controllo delle attività connesse alla circolazione e alla gestione dei veicoli sul territorio. Violazioni nello smaltimento dei rifiuti. Dalle ispezioni è emerso che il gestore non avrebbe rispettato le prescrizioni previste dall'autorizzazione regionale durante le operazioni di rottamazione.

