Irregolarità nello smaltimento dei rifiuti e mancata tracciabilità dei pezzi rottamati | un denunciato

La polizia ha denunciato il titolare di un’azienda di autodemolizione a Catania. Durante i controlli, hanno scoperto irregolarità nello smaltimento dei rifiuti e mancanza di tracciabilità dei pezzi rottamati. Le verifiche sono state fatte nei giorni scorsi, portando all’accertamento di pratiche non conformi alla legge.

Dalle verifiche è emerso che il gestore dell'impresa di autodemolizione non ha osservato le prescrizioni impartite dall'autorizzazione regionale durante lo svolgimento dell'attività di rottamazione dei veicoli. L'intervento si inserisce nel contesto dei costanti servizi di controllo svolti dai poliziotti del compartimento polizia stradale "Sicilia orientale".

La Polizia di Stato ha denunciato il titolare di un’impresa di autodemolizioni a Catania.

Una recente operazione della Guardia di Finanza ha portato alla denuncia di un imprenditore di Santa Cesarea Terme, coinvolto nella gestione non autorizzata e nella combustione illecita di rifiuti.

