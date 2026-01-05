Dopo Maduro Trump e Netanyahu mettono nel mirino Khamenei Bibi | Pronti a colpire l’Iran

Recenti dichiarazioni indicano un possibile cambiamento nelle strategie degli Stati Uniti e di Israele, con un focus crescente sulla figura di Ali Khamenei, leader supremo dell’Iran. Dopo aver focalizzato l’attenzione su Maduro e Trump, le tensioni si spostano verso il contesto iraniano, alimentando preoccupazioni sulla stabilità regionale e sulle possibili azioni future. Questa evoluzione rappresenta un elemento da monitorare attentamente nel panorama geopolitico internazionale.

Archiviata la pratica Nicolas Maduro, ora l’“attenzione” di Donald Trump e del suo sodale Benjamin Netanyahu potrebbe spostarsi sulla Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei. Tanto che ieri il Times di Londra, citando un rapporto di intelligence, ha rivelato come Khamenei avrebbe pronto un piano per fuggire a Mosca, qualora il regime dovesse cadere per le proteste interne. Secondo il quotidiano con lui partirebbero anche una ventina di membri della sua famiglia e stretti collaboratori, tra i quali il suo successore designato, il figlio Mojtaba. Almeno 19 morti nelle manifestazioni in Iran. Uno scenario tutt’altro che inverosimile, visto che non sembrano sopirsi le manifestazioni contro il regime scoppiate in tutto il Paese una decina di giorni fa, durante le quali sarebbero morte 19 persone e almeno 900 sarebbero state arrestate. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Dopo Maduro, Trump e Netanyahu mettono nel mirino Khamenei. Bibi: “Pronti a colpire l’Iran” Leggi anche: Venezuela nel mirino Usa, Trump: "Non attacco". Maduro chiede aiuto a Cina, Russia e Iran Leggi anche: Iran, media: “Trump e Netanyahu hanno accordo per colpire”. E Teheran accusa Israele Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Trump–Netanyahu, un abbraccio che non scioglie i nodi; Attacco Usa in Venezuela, le reazioni internazionali dalla Russia all'Ue; Il primo attacco Usa in territorio venezuelano; Trump abbatte Maduro. E il diritto internazionale. Cuba, Colombia, Groenlandia: dopo Maduro chi c'è nel mirino della follia imperialista di Trump? - A un giorno dalla illegale operazione militare statunitense in Venezuela, domenica il megalomane presidente Donald Trump ha minacciato tutti ... globalist.it Assalto al Venezuela: aspetto una nuova Norimberga per Trump, Rubio e i loro accoliti internazionali - L'attacco militare USA in Venezuela e il sequestro di Maduro sollevano interrogativi sulla legalità dell'azione e responsabilità di Trump ... ilfattoquotidiano.it

