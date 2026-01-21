Il discorso di Macron a Davos segna una svolta nel suo atteggiamento internazionale, con toni più decisi e riferimenti a film come «Rocky». Mentre Von der Leyen critica i dazi, Macron si posiziona in modo più assertivo, abbandonando i toni concilianti con gli Stati Uniti. Questa strategia riflette un cambio di passo nel confronto tra leader europei e globali, evidenziando un approccio più deciso in un contesto di tensioni commerciali e geopolitiche.

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PARIGI La diffusione del messaggio privato è stata troppo, anche per Emmanuel Macron. «Amico mio, siamo totalmente allineati sulla Siria — aveva scritto il presidente francese a Trump —. Possiamo fare grandi cose sull’Iran. Non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia». Niente di troppo imbarazzante per Macron, anzi, che può rivendicare di dire anche in privato quel che sostiene in pubblico. Ma il fatto stesso che Trump abbia rivelato una corrispondenza privata, minacciando nel contempo la Francia di mettere dazi del 200 per cento sui vini, segna una rottura anche personale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Linea dura e «occhio della tigre», così Macron passa al contrattacco di The Donald | Von der Leyen a Davos: «Un errore i dazi»

Forum di Davos, Macron: “Trump vuole un’Europa vassalla. Inaccettabile”. Von der Leyen: “Un errore i dazi”Al Forum di Davos, le dichiarazioni dei leader europei si concentrano sulle tensioni con gli Stati Uniti.

Von der Leyen a Davos: “I dazi Usa contro gli alleati sono un errore, la nostra risposta sarà ferma”In occasione di Davos, Ursula von der Leyen ha sottolineato come i dazi statunitensi contro gli alleati rappresentino un errore.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Meloni accerchiata prova a evitare il summit pur di non parlare; Messina invasa dai tir, il Comune annuncia la linea dura; Violenza a scuola, il 60% degli studenti chiede una stretta sui controlli: Sì al metal detector; Il bazooka Ue è pronto: come funziona la risposta europea ai dazi di Trump e ai ricatti americani sulla Groenlandia.

Cinquestelle spaccati. Chi strizza l’occhio al Pd e chi segue la linea duraPochi e divisi anche in vista dell’accordo sul campo largo nel centrosinistra . I modelli vincenti di Emilia e Umbria. Pesa la bufera del caso Todde in Sardegna. Più nubi che sereno con il lusso ... lanazione.it

La linea dura di Trump: lo strappo con l’Onu, l’Oms e l’Accordo di Parigi per frenare la CinaDall’uscita dall’Oms all’addio all’accordo di Parigi, passando per la linea dura sul Canale di Panama: il presidente americano ha messo la Cina nel mirino Donald Trump tira dritto con la linea dura ... panorama.it

Stalking e violazioni delle misure, scatta la linea dura dei carabinieri nel Crotonese - facebook.com facebook

Iran. Regime afferma di avere pieno contro, ministro della Giustizia ribadisce linea dura con chiunque abbia manifestato. E quello degli Esteri, bontà sua, esclude esecuzioni. Per ora. x.com