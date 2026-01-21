Linea dura e occhio della tigre così Macron passa al contrattacco di The Donald | Come può difendersi l' Ue? Le contromisure

In un contesto internazionale sempre più complesso, Macron adotta una posizione più decisa e determinata, citando anche riferimenti culturali come «Rocky» per sottolineare la sua volontà di resistere. La sua strategia si distingue da toni concilianti, segnando un passo decisivo nelle relazioni con gli Stati Uniti. In questo scenario, l’UE si confronta con la necessità di definire contromisure efficaci per tutelare i propri interessi.

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PARIGI La diffusione del messaggio privato è stata troppo, anche per Emmanuel Macron. «Amico mio, siamo totalmente allineati sulla Siria — aveva scritto il presidente francese a Trump —. Possiamo fare grandi cose sull’Iran. Non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia». Niente di troppo imbarazzante per Macron, anzi, che può rivendicare di dire anche in privato quel che sostiene in pubblico. Ma il fatto stesso che Trump abbia rivelato una corrispondenza privata, minacciando nel contempo la Francia di mettere dazi del 200 per cento sui vini, segna una rottura anche personale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Linea dura e «occhio della tigre», così Macron passa al contrattacco di The Donald | Von der Leyen a Davos: «Un errore i dazi»Il discorso di Macron a Davos segna una svolta nel suo atteggiamento internazionale, con toni più decisi e riferimenti a film come «Rocky».

Macron si presenta sul palco con un occhio rosso: “È quello della tigre, segno di determinazione” – VideoDurante un discorso alle forze armate francesi, il presidente Emmanuel Macron si è presentato con un occhio rosso, spiegando che si tratta di un segno di determinazione, come quello di una tigre.

Macron a New York bloccato dal corteo di Trump, poi lo chiama: «Ehi Donald, mi liberi la strada»

