Partita del Cuore – Ex Allievi IPE Business School vs Ragazzi dell’Istituto Penale Minorile di Nisida

Napolitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La “Partita del Cuore”, promossa da IPE Business School e dall’associazione Alumni IPE, torna anche quest’anno come appuntamento dedicato all’incontro, allo sport e alla rinascita. Ex allievi della Business School e ragazzi dellIstituto Penale Minorile di Napoli si sfideranno in una partita di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

partita del cuore 8211 ex allievi ipe business school vs ragazzi dell8217istituto penale minorile di nisida

© Napolitoday.it - “Partita del Cuore” – Ex Allievi IPE Business School vs Ragazzi dell’Istituto Penale Minorile di Nisida

Altri contenuti sullo stesso argomento

Visciano, attori e calciatori per la partita del cuore in onore di Padre Arturo D'Onofrio - A dare il calcio d’inizio saranno il Sindaco di Visciano Sabatino Trinchese, l’attore Angelo Iannelli, il dirigente ex Calciatore del Napoli Gianni Improta, il comico Angelo Di Gennaro, la mamma ... Segnala ilmattino.it

Partita del cuore, i leader di centrosinistra (tranne Renzi) la disertano. Ecco perché (e cosa c'entrano il muro contro muro e le regionali) - Scordatevi scene di concordia istituzionale tipo quelle del 1996, quando sul campo del Bentegodi di Verona fu immortalato l'abbraccio tra due rivali dell'Emiciclo come Massimo D'Alema e Gianfranco ... ilmessaggero.it scrive

Baggio gioca al Maracana nella Partita del cuore Italia-Brasile - L'ex attaccante italiano Roberto Baggio, definito il miglior giocatore del mondo dalla Fifa nel 1993, sarà tra le glorie in campo al Maracana giovedì per partecipare alla "Partita del Cuore", evento ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Partita Cuore 8211 Ex