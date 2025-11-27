Partita del Cuore – Ex Allievi IPE Business School vs Ragazzi dell’Istituto Penale Minorile di Nisida

La “Partita del Cuore”, promossa da IPE Business School e dall’associazione Alumni IPE, torna anche quest’anno come appuntamento dedicato all’incontro, allo sport e alla rinascita. Ex allievi della Business School e ragazzi dell’Istituto Penale Minorile di Napoli si sfideranno in una partita di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - “Partita del Cuore” – Ex Allievi IPE Business School vs Ragazzi dell’Istituto Penale Minorile di Nisida

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Partita del cuore" partner dell'evento Pro Loco Rizziconi - facebook.com Vai su Facebook

Una partita per gli Interisti dal cuore forte Vai su X

Visciano, attori e calciatori per la partita del cuore in onore di Padre Arturo D'Onofrio - A dare il calcio d’inizio saranno il Sindaco di Visciano Sabatino Trinchese, l’attore Angelo Iannelli, il dirigente ex Calciatore del Napoli Gianni Improta, il comico Angelo Di Gennaro, la mamma ... Segnala ilmattino.it

Partita del cuore, i leader di centrosinistra (tranne Renzi) la disertano. Ecco perché (e cosa c'entrano il muro contro muro e le regionali) - Scordatevi scene di concordia istituzionale tipo quelle del 1996, quando sul campo del Bentegodi di Verona fu immortalato l'abbraccio tra due rivali dell'Emiciclo come Massimo D'Alema e Gianfranco ... ilmessaggero.it scrive

Baggio gioca al Maracana nella Partita del cuore Italia-Brasile - L'ex attaccante italiano Roberto Baggio, definito il miglior giocatore del mondo dalla Fifa nel 1993, sarà tra le glorie in campo al Maracana giovedì per partecipare alla "Partita del Cuore", evento ... Come scrive ansa.it