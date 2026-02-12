Investita in bicicletta sull’ex Statale grave una 15enne nel Pavese | ricoverata in rianimazione

Una ragazza di 15 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto mentre pedalava sulla ex Statale 235 vicino a Villanterio, nel Pavese. La giovane è stata trasportata in ospedale e ora si trova in rianimazione. I soccorritori intervenuti sul posto stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Una 15enne è stata investita da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta sull'ex Statale 235 nei pressi di Villanterio (Pavia). La ragazza è ricoverata in ospedale, con prognosi riservata.

