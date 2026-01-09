Grave incidente nel Vicentino | studenti investiti da autobus studentessa ricoverata in rianimazione con amputazione parziale

Un grave incidente si è verificato nel Vicentino, coinvolgendo un autobus e una studentessa di 15 anni di Longare. La ragazza è stata trasportata in condizioni critiche al reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove si trova sotto stretta osservazione. L'incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale e si attendono aggiornamenti sulle dinamiche dell’accaduto.

Una studentessa di 15 anni residente a Longare (in provincia di Vicenza) si trova in condizioni critiche nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere stata investita da un autobus all'uscita da scuola. L'incidente stradale ha coinvolto due alunni di prima superiore di un istituto scolastico. La ragazza ha subito l'amputazione parziale della gamba sinistra a causa della gravità dei traumi riportati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Studenti investiti da un bus, una 14enne perde parte di una gamba: l'incidente all’uscita dalla scuola nel Vicentino Leggi anche: Gravissimo incidente domestico: bimba di 2 anni ricoverata in rianimazione a Bergamo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Due studenti investiti da un autobus, grave una minorenne; Bus investe due alunni dopo l'uscita da scuola: una ragazza ha la gamba schiacciata da una ruota; Noventa, due studenti investiti da un bus: una ragazza è grave; Noventa Vicentina, due studenti investiti all’uscita da scuola: grave una ragazza. Pullman Svt investe due studenti di prima superiore al centro studi: grave una ragazza - In un incidente che stamattina ha coinvolto un autobus di linea Svt a Noventa Vicentina due studenti dell'Istituto Masotto sono rimasti feriti: grave una ... ecovicentino.it

Studenti investiti da un bus, una 14enne perde parte di una gamba: l'incidente all’uscita dalla scuola nel Vicentino - Rimangono gravi le condizioni della 14enne residente a Longare (Vicenza) investita da un bus all’uscita da scuola ieri pomeriggio. msn.com

Due studenti investiti e feriti da un bus nel Vicentino - Un ragazzo e una ragazza, studenti dell'istituto superiore Masotto di Noventa Vicentina (Vicenza) sono ... msn.com

Grave incidente sul lavoro in un'autofficina di Anzio - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.