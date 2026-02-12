Intitolata a Giovanni Palatucci eroe della Polizia di Stato una targa a Carpaneto

Questa mattina a Carpaneto è stata scoperta una targa in ricordo di Giovanni Palatucci, l’eroe della Polizia di Stato. L’evento si è svolto nel giardino di piazzale Caduti, vicino al polo scolastico, con la presenza di alcuni rappresentanti e cittadini. La targa ricorda il ruolo di Palatucci come Questore di Fiume e il suo impegno come “Giusto tra le Nazioni”. La cerimonia è stata semplice e diretta, senza grandi proclami, ma con l’obiettivo di mantenere vivo il suo ricordo tra la gente

Si è tenuta a Carpaneto all'interno del giardino di piazzale Caduti, presso il polo scolastico, la commemorazione tramite una targa intitolata al funzionario di Polizia Giovanni Palatucci, già Questore di Fiume, Medaglia d'Oro al Merito Civile e riconosciuto "Giusto tra le Nazioni".All'iniziativa hanno partecipato anche diversi alunni delle scuole della cittadina, i quali hanno scoperto la targa commemorativa ed hanno piantumato un alberello di alloro, simbolo di protezione e buon auspicio, perché possano anche loro intraprendere un cammino centrato sui valori della pace e della solidarietà.Erano presenti il prefetto Patrizia Palmisani, il questore Gianpaolo Bonafini, il sindaco di Carpaneto Andrea Arfani, il Cappellano della Polizia di Stato Padre Bernard Jalkh.

