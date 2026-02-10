Campagna | ulivo e targa nel ricordo del martire della Polizia di Stato Giovanni Palatucci

Questa mattina a Campagna, nel Salernitano, si è tenuta una cerimonia per ricordare Giovanni Palatucci, il martire della Polizia di Stato. Davanti all’ex Convento dei Cappuccini, si è svolta una semplice commemorazione con una targa e un ulivo piantato in suo onore. La giornata ha visto la partecipazione di alcune autorità e cittadini, che hanno voluto celebrare l’81° anniversario del suo sacrificio.

Nella mattinata di oggi, martedì 10 febbraio 2026, nell'area antistante l'ex Convento dei Cappuccini di San Martino, nel Comune di Campagna (SA), si è svolta una cerimonia commemorativa in onore di Giovanni Palatucci, Martire della Polizia di Stato, in occasione dell'81° anniversario del suo sacrificio. L'iniziativa, promossa in collaborazione con il Comune di Campagna, l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato e il Centro Studi "Giovanni Palatucci", ha rappresentato un significativo momento di memoria e riflessione sui valori di umanità, coraggio e senso del dovere che hanno contraddistinto l'operato del Funzionario di Polizia, Medaglia d'Oro al Merito Civile e riconosciuto come "Giusto tra le Nazioni".

