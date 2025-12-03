Intesa Sanpaolo a Napoli la Women Value Company | premiata l’imprenditoria femminile del Sud

Napoli ha ospitato la seconda tappa del Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo, iniziativa del gruppo bancario guidato da Carlo Messina, organizzata con la Fondazione Marisa Bellisario e, da quest’anno, con il contributo di Intesa Sanpaolo Innovation Center. Il premio, categoria speciale del Premio Marisa Bellisario e giunto alla nona edizione, punta a valorizzare l’imprenditoria femminile d’eccellenza e le imprese impegnate nella promozione della parità di genere. Intesa Sanpaolo sostiene il percorso con un miliardo di euro destinato agli investimenti delle imprese femminili, nell’ambito delle attività della divisione Banca dei Territori diretta da Stefano Barrese, che nei primi nove mesi dell’anno ha erogato 43 miliardi di euro a famiglie e pmi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

