Nell’insediamento di via Macello 400 chili di rame appena rubati alla R.F.I. e due pitbull maltrattati. Continuano i controlli dei Carabinieri ai campi Rom di Napoli e provincia disposti dal comando provinciale. A pochi giorni dall’ultimo servizio a largo raggio svolto nell’accampamento di via Grimaldi, i carabinieri della compagnia di Poggioreale – con la preziosa collaborazione dei militari forestali, del nucleo radiomobile di Napoli e degli agenti della polizia municipale – hanno setacciato l’area di via Macello nel quartiere ad ovest di Napoli. Nella lente dei controlli dei militari la sicurezza ambientale e l’illegalità diffusa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli: Controlli ai campi rom. Continua l’azione ad alto impatto dei carabinieri