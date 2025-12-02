Vlahovic il dottor Vitali | Rischio recidiva molto alto L’intervento non è miracoloso ma…

Vlahovic, il dottor Vitali: «Rischio recidiva molto alto. L’intervento non è miracoloso ma.». Il parere dell’esperto sull’infortunio del serbo. Il grave infortunio di Dušan Vlahovi? (lesione di alto grado alla giunzione muscolo-tendinea) è stato analizzato dal dottor Matteo Vitali, medico ortopedico specializzato in traumatologia sportiva, in un’intervista al Corriere dello Sport. L’esperto ha spiegato la vulnerabilità del punto colpito e le due possibili strade per il recupero, con il comune rischio legato ai carichi di lavoro eccessivi. Il problema: zona vulnerabile e alto rischio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic, il dottor Vitali: «Rischio recidiva molto alto. L’intervento non è miracoloso ma…»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lesione grave per #Vlahovic: il dottor Manzuoli a TMW spiega tempi e rischi. Per il rientro servono almeno due mesi, prudenza massima in casa Juve persemprecalcio.it/2025/12/01/vla… Vai su X

Medical update | Dusan Vlahovic Juve.it/MU-Vlahovic-0112 - facebook.com Vai su Facebook

Infortunio Vlahovic, l'esperto: "Vi spiego se l'operazione conviene e le cause. Colpa anche dei calendari" - tendinea dell’adduttore sinistro per l'attaccante della Juve: il dottor Vitali, medico ortopedico specializzato in traumatologia sportiva, chiarisce da co ... Scrive msn.com

Vlahovic, Weah e Douglas Luiz: i dettagli del piano cessioni della Juve - L’altro nome forte in uscita è quello di Vlahovic: il bomber serbo è in ritiro con la squadra a Herzogenaurach, ha subito ben figurato nella prima amichevole dell’estate ma il suo destino non cambia. Secondo corrieredellosport.it

Vlahovic, Juventus-Milan può essere la sua partita. Allegri di lui diceva: «Il più forte con Haaland e Mbappé» - Alla ricerca del Bingo, l’attacco della Juve sta diventando una riffa, prima di ogni sfida: con Igor Tudor costretto a pescarne uno tra David, Openda e Vlahovic, nell’ordine uscito dal mercato estivo ... Si legge su corriere.it

Vlahovic, le condizioni verso il derby e perché è saltata la conferenza di Spalletti per Juve-Torino - L’allarme è definitivamente rientrato in casa Juventus: Dusan Vlahovic si è allenato regolarmente con il resto della squadra, dissipando i timori nati dopo la gara di Champions League contro lo ... Come scrive tuttosport.com