Inter-Juventus sabato 14 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Spettacolo nel derby d’Italia

Sabato sera, alle 20:45, Inter e Juventus si affrontano a San Siro in un derby d’Italia che attira l’attenzione di tutti. La partita si gioca con molte aspettative, perché entrambe le squadre cercano punti fondamentali per la classifica. La tensione cresce, soprattutto dopo le recenti vittorie che hanno dato nuovo slancio alle due formazioni. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere le proprie squadre in questa sfida cruciale.

La sfida di sabato sera a San Siro tra Inter e Juventus e senza dubbio il piatto forte della giornata 25 della Serie A. Il derby d’Italia rappresenta infatti un snodo molto importante anche nella corsa Scudetto, dato che i nerazzurri puntano ad andare in fuga. La squadra di Cristian Chivu in questo momento appare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Inter-Juventus (sabato 14 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Spettacolo nel derby d’Italia Inter-Juventus (sabato 14 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici La partita tra Inter e Juventus si gioca sabato sera a San Siro alle 20:45. Fiorentina-Torino (sabato 07 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Sabato sera al Franchi la Fiorentina affronta il Torino in una partita importante per i viola. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Inter-Juventus, dove vederla in TV; Serie A | Dove vedere Inter-Juventus; Serie A, la presentazione della 25^ giornata: orari, arbitri e squalificati; San Valentino sportivo: dove vedere Inter-Juve e Olimpiadi se preferisci il divano alla cena romantica. Probabili formazioni Inter-Juventus: cosa filtra su McKennie, Zielinski e Mkhitaryan. Ok Luis Henrique e YildizProbabili formazioni Inter Juventus - Nella giornata di sabato 14 febbraio, andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di ... fantamaster.it Inter-Juventus pronostico e quote: la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Inter-Juventus con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del big match valido per il 25° turno di Serie A. calciomercato.com Thuram in fortissimo dubbio per Inter-Juventus Koopmeiners scalpita per la maglia da titolare al fianco di Locatelli C'è anche McKennie, con Miretti e Yildiz a completare la trequarti Ecco la probabile formazione anti-Inter #InterJuventus #SpazioJ facebook ’ Inter-Juventus sabato 14 febbraio dalle 19:30 su Sky Sport e in streaming su @NOWTV_It con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani #SkySport #SkySerieA #InterJuventus x.com