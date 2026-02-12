Inter-Juventus sabato 14 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

La partita tra Inter e Juventus si gioca sabato sera a San Siro alle 20:45. È uno degli appuntamenti più attesi della giornata 25 della Serie A. Le due squadre arrivano in forma e pronte a darsi battaglia, con obiettivi diversi in classifica. I tifosi sono già in fermento, aspettando di vedere quale delle due avrà la meglio in questa sfida che promette emozioni e colpi di scena.

La sfida di sabato sera a San Siro tra Inter e Juventus e senza dubbio il piatto forte della giornata 25 della Serie A. Il derby d'Italia rappresenta infatti un snodo molto importante anche nella corsa Scudetto, dato che i nerazzurri puntano ad andare in fuga. La squadra di Cristian Chivu in questo momento appare.

