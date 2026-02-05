Fiorentina-Torino sabato 07 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Sabato sera al Franchi la Fiorentina affronta il Torino in una partita importante per i viola. La squadra di casa cerca punti fondamentali per uscire dalla zona retrocessione, attualmente terzultima in classifica. Il match si presenta come un’occasione per la Fiorentina di risalire la china, mentre il Torino vuole consolidare la propria posizione in classifica. La tensione è alta e i giocatori sono determinati a portare a casa i tre punti.

Sabato sera al Franchi va in scena il confronto che vede opposte Fiorentina e Torino. Per la Viola è ancora una gara cruciale dato che la classifica la vede ancora in piena zona retrocessione, terzultima dietro al Lecce. I gigliati sono obbligati ad ottenere un risultato positivo dopo le tre sconfitte di fila tra campionato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fiorentina-Torino (sabato 07 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Approfondimenti su Fiorentina Torino Lazio-Fiorentina (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Il match tra Lazio e Fiorentina, in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20:45, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Fiorentina Torino Argomenti discussi: Fiorentina-Torino: biglietti e info per i tifosi; INFO BIGLIETTI FIORENTINA vs TORINO -; Fiorentina-Torino: probabili formazioni e statistiche; La presentazione della 24^ giornata di Serie A. Designazioni arbitrali, Fiorentina-Torino affidata a Colombo: Marini al VarL'Aia come di consueto, attraverso un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali per la 24^ giornata di Serie A. La sfida della Fiorentina, ... firenzeviola.it Torino, sabato trasferta a Firenze: com’è cambiata la viola dopo il calciomercatoDopo l'eliminazione della Coppa Italia, Baroni prepara la trasferta di Firenze, Fiorentina arricchita dall'ottimo calciomercato ... toro.it Verso #Fiorentina-Torino, Vanoli punta dritto su Moise #Kean che è pronto a tornare dal 1'. Verso una maglia da titolare anche Parisi e Brescianini facebook Bologna (3-0) AS Roma (1-1) Lecce (1-0) Como (3-1) Fiorentina (1-1) Genoa (1-1) Cagliari (1-0) Verona (3-0) Sassuolo (2-2) Torino (3-2) Lazio (1-0) Inter Milan (1-0) Parma (2-2) AS Roma (1-0) Atalanta (1-1) Pisa (2-2) Fi x.com

