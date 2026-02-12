Inter Juventus Kelly ricorda l’andata | Si percepisce l’atmosfera diversa Partita storica il gol? Una sorpresa

Kelly ricorda l’andata del derby d’Italia. Ai microfoni di CBS Sport, l’attaccante dell’Inter ha parlato dell’atmosfera diversa rispetto alle altre partite e ha rivissuto il momento del gol, che non si aspettava. La partita, vinta dalla Juventus 4-3, resta una delle più emozionanti di questa stagione. Kelly ha detto che si è percepita una sensazione speciale, come se fosse una gara storica. Il suo gol? Una sorpresa, ma anche un segno di quanto questa sfida sia sempre imprevedibile.

Inter News 24 Inter Juventus, Kelly ricorda il derby d’Italia dell’andata ai microfoni di CBS Sport, ripercorrendo il gol siglato nel successo bianconero per 4-3. Lloyd Kelly, difensore della Juventus, ha parlato in esclusiva a CBS Sport a pochi giorni dal derby d’Italia contro l’ Inter, in programma sabato prossimo a San Siro. Kelly, che ha segnato un gol nella gara d’andata vinta 4-3 dai bianconeri, ha raccontato le emozioni legate a una delle partite più attese della stagione e ha discusso dell’importanza di mantenere la giusta mentalità. LA PERCEZIONE DEL DERBY A UNA SETTIMANA DALLA PARTITA – «Sì, si percepisce un’atmosfera diversa, non solo tra i giocatori ma anche nello staff e tra i tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com

Lloyd Kelly spiega che per lui alla Juventus bisogna vivere e respirare quella maglia, senza mezze misure.

Kelly dice di sentire un’atmosfera diversa quando si parla di Inter e Juve.

