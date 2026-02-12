Inter Juventus il derby d’Italia si avvicina | il confronto tra le squadre di Chivu e Spalletti

Il derby d’Italia tra Inter e Juventus si avvicina e l’attesa cresce. Le due squadre si preparano a sfidarsi, con l’Inter di Chivu e la Juventus di Spalletti pronte a darsi battaglia. Oggi sui giornali si analizzano le formazioni e le possibili strategie, mentre i tifosi aspettano solo il fischio d’inizio. La partita promette scintille.

Inter News 24 Inter Juventus – Il derby d’Italia è sempre più vicino e l’edizione odierna di Tuttosport mette a confronto le due squadre. Si avvicina il Derby d’Italia e a 2 giorni dalla sfida Tuttosport offre un quadro dettagliato sul valore delle due squadre. Il quotidiano torinese parte da una constatazione: otto anni dopo, l’equilibrio si è ristabilito, ma a parti invertite. È la legge inesorabile dei cicli sportivi che Inter e Juventus si trovano oggi a interpretare, guardandosi dagli estremi opposti della stessa ambizione. A separare le due corazzate della Serie A c’è un solco economico di oltre 100 milioni di euro (666,8 il valore della rosa nerazzurra contro i 560,2 di quella bianconera), ma è la carta d’identità dei due progetti a raccontare la vera differenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

