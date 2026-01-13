Juventus super con Spalletti ottimo risultati | ma l’Inter di Chivu ha fatto meglio Il confronto
Il confronto tra le prestazioni delle squadre di Serie A evidenzia come la Juventus, sotto la guida di Spalletti, abbia ottenuto risultati notevoli, ma l’Inter di Chivu si sia distinta ulteriormente. Analizzando i dati, si può osservare come le due formazioni abbiano mostrato differenze significative in termini di rendimento e crescita nel corso della stagione. Questo confronto consente di valutare le rispettive performance e le prospettive future di entrambe le squadre.
Inter News 24 Juventus con Spalletti in panchina ha collezionato risultati pazzeschi, ma non è stata ai livelli dell’Inter di Cristian Chivu. Il campionato di Serie A sta vivendo una fase di profonda trasformazione statistica e tattica. Secondo i dati forniti da Opta Paolo, agenzia leader nell’analisi statistica sportiva, emerge un dato inequivocabile: l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus ha segnato l’inizio di una vera e propria marcia trionfale. Il tecnico di Certaldo, celebre per il suo calcio propositivo, la cura maniacale del possesso palla e la capacità di valorizzare il talento individuale, ha debuttato lo scorso novembre proprio contro la Cremonese, cambiando volto alla stagione bianconera. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Sacchi si espone: «Ottimo lavoro di Chivu! Inter con un attacco super, ma mi ispira di più il Napoli per una ragione»
Leggi anche: Spalletti boom: è passo scudetto! Solo l’Inter ha fatto meglio da quando è arrivato alla Juve. Il dato
Spalletti: David è un rigorista? Secondo me lo dovevate battere voi... Abbiamo fatto un'ottima partita; Spalletti: “Alla Juve mi servono due giocatori. Chiesa come Sinner? Lo dissi quando giocava per me”; Juventus-Cremonese, le pagelle di CM: la mano di Spalletti, super McKennie, la svolta di Miretti; Spalletti e gli allenamenti alla Juve con le barriere mobili (che a Napoli non ci sono). Cosa sono e come funzionano.
Juventus, Spalletti post Cremonese: "Non abbiamo il livello di Inter e Napoli, ma possiamo crescere velocemente" - Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a margine del rotondo 5- eurosport.it
Juventus-Cremonese, Spalletti: "I due rigori di questa gara non c'erano" - L'allenatore della Juve commenta il successo della sua squadra che avvicina i bianconeri alle primissime della classifica: "Abbiamo dato continuità ai risultati, abbiamo giocato una buona partita per ... sport.sky.it
"Nessuno dei due è rigore", Spalletti contro il Videocalcio. Poi esalta il totem Juve: "È totale" - Unisciti alla Community Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. tuttosport.com
#Spalletti da 8 e super voti per #Thuram, #McKennie e #Miretti nel trionfo della #Juventus contro la #Cremonese. #Juventusnews24 #JuveCremonese - facebook.com facebook
UN SUPER FALCONE NEGA LA VITTORIA ALLA JUVENTUS La squadra di Spalletti non trova la vittoria e sbaglia anche un rigore nel secondo tempo con Jonathan David #Calcio #SerieA #JuventusLecce x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.