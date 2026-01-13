Juventus super con Spalletti ottimo risultati | ma l’Inter di Chivu ha fatto meglio Il confronto

Il confronto tra le prestazioni delle squadre di Serie A evidenzia come la Juventus, sotto la guida di Spalletti, abbia ottenuto risultati notevoli, ma l’Inter di Chivu si sia distinta ulteriormente. Analizzando i dati, si può osservare come le due formazioni abbiano mostrato differenze significative in termini di rendimento e crescita nel corso della stagione. Questo confronto consente di valutare le rispettive performance e le prospettive future di entrambe le squadre.

Inter News 24 Juventus con Spalletti in panchina ha collezionato risultati pazzeschi, ma non è stata ai livelli dell’Inter di Cristian Chivu. Il campionato di Serie A sta vivendo una fase di profonda trasformazione statistica e tattica. Secondo i dati forniti da Opta Paolo, agenzia leader nell’analisi statistica sportiva, emerge un dato inequivocabile: l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus ha segnato l’inizio di una vera e propria marcia trionfale. Il tecnico di Certaldo, celebre per il suo calcio propositivo, la cura maniacale del possesso palla e la capacità di valorizzare il talento individuale, ha debuttato lo scorso novembre proprio contro la Cremonese, cambiando volto alla stagione bianconera. 🔗 Leggi su Internews24.com

