Cagliari-Juventus arbitra Massa | ufficiale la designazione

È stata resa nota la designazione arbitrale per la partita tra Cagliari e Juventus, in programma sabato alle 20:45. Davide Massa sarà l’arbitro incaricato di dirigere l’incontro, valido per la 21ª giornata di Serie A. Questa designazione conferma l’attenzione alle componenti tecniche e regolamentari di un match importante per entrambe le squadre.

Sarà Davide Massa a dirigere Cagliari – Juventus, in programma sabato alle 20:45. Ufficiale la designazione per la 21ª giornata di Serie A. Massa sarà coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Moro, con Ferrieri Caputi nel ruolo di quarto ufficiale. Al VAR opererà Ghersini, assistito da Guida.

Cagliari-Juventus: arbitrerà Massa. Al Var Ghersini e Guida - 45 alla Unipol Domus, il fischietto di Imperia sarà supportato da Dei Giudici e Moro. calciocasteddu.it

Serie A, gli arbitri della ventunesima giornata: Di Bello per Udinese-Inter, Zufferli al Milan e Massa alla Juventus - Resi noti gli arbitri della ventunesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 16 a lunedì 19 gennaio ... sport.virgilio.it

. @SerieA, le designazioni arbitrali per la 21ª giornata: Massa dirige Cagliari-Juventus, Bologna-Fiorentina a Doveri x.com

Serie A Matchday 21 schedule #SerieA #pisa #atlanta #InterMilan #Udinese #napoli #sassuolo #cagliari #juventus #genoa #bologna #Fiorentina #ASRoma #torino #ACMilan #lecce #lazio #verona #everyonefollowers - facebook.com facebook

