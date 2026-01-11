Pronostici di oggi 11 gennaio | a San Siro Inter e Napoli si giocano un pezzo di scudetto
Oggi, 11 gennaio, si concentrano importanti sfide in Italia e Spagna, tra cui il confronto a San Siro tra Inter e Napoli, due squadre in corsa per il titolo. Con la Premier League ancora in pausa e la FA Cup lontana dalla fase decisiva, queste partite rappresentano occasioni chiave per analizzare le possibili sorti delle squadre coinvolte, offrendo spunti utili per i pronostici del giorno.
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 11 gennaio. Senza la Premier League, e con la FA Cup ancora troppo lontana dalla finale, è facile andare a cercare le partite più importanti tra Italia e Spagna. Si parte alle 15:00 al “Franchi” con il Milan che proverà a vincere per mettere più pressione sui . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
