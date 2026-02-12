McKennie falso nueve? Cosa sta studiando Spalletti per sorprendere l’Inter | il piano

Spalletti sta pensando a un cambiamento tattico contro l’Inter. Potrebbe schierare McKennie come falso nueve, una mossa inedita che sorprenderebbe gli avversari. Il tecnico ha studiato diverse soluzioni e lavora in silenzio per mettere in difficoltà i nerazzurri nel prossimo derby d’Italia. La strategia rimane ancora segreta, ma la squadra si prepara a una novità in attacco.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.