McKennie falso nueve? Cosa sta studiando Spalletti per sorprendere l’Inter | il piano

Spalletti sta pensando a un cambiamento tattico contro l’Inter. Potrebbe schierare McKennie come falso nueve, una mossa inedita che sorprenderebbe gli avversari. Il tecnico ha studiato diverse soluzioni e lavora in silenzio per mettere in difficoltà i nerazzurri nel prossimo derby d’Italia. La strategia rimane ancora segreta, ma la squadra si prepara a una novità in attacco.
del tecnico in vista del derby d’Italia. In vista dell’attesissimo Derby d’Italia contro l’Inter di Cristian Chivu, Luciano Spalletti sta preparando una trappola tattica che va ben oltre il puro talento di Kenan Yildiz. Se il turco resta il faro della manovra, l’uomo chiave per scardinare la rocciosa difesa nerazzurra potrebbe essere Weston McKennie. L’allenatore di Certaldo, pur puntando sulla continuità che ha risollevato la stagione bianconera da novembre a oggi, studia varianti per sorprendere i campioni d’Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
