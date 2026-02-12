Inter Juve Chivu recupera questi due giocatori | solo sabato si deciderà sull’utilizzo dall’inizio Le ultime dalla Pinetina

Chivu ha recuperato sia Barella che Calhanoglu, ma ancora non si sa se li farà partire dall’inizio. La decisione arriverà solo sabato, quando l’allenatore deciderà se inserirli subito in campo o usarli in modo diverso. I due giocatori si sono allenati con il gruppo, ma la scelta finale dipenderà dalle ultime valutazioni.

Inter Juve, Chivu recupera sia Barella che Calhanoglu. Ma bisognerà capire se entrambi potranno partire titolari oppure su nomi differenti. Il conto alla rovescia per il Derby d'Italia sta per esaurirsi e l'attesa intorno a San Siro si fa sempre più febbrile. La sfida tra le due grandi potenze del calcio italiano non è mai una partita banale, ma l'edizione di quest'anno porta con sé una dote di significati tattici e di classifica pesantissimi. Mentre la Torino bianconera si compatta attorno al suo capitano, in casa nerazzurra le notizie che filtrano dal centro sportivo di Appiano Gentile accendono le speranze dei tifosi per il big match Inter Juve.

