Bologna Juve | un dubbio di formazione per Spalletti Ballottaggio aperto deve scegliere tra questi due giocatori al Dall’Ara

In vista della sfida tra Bologna e Juventus, Spalletti si trova di fronte a un dilemma di formazione. Il tecnico toscano deve scegliere tra due giocatori per completare l’undici titolare al Dall’Ara, alimentando un’incertezza che aggiunge suspense alla partita. La decisione sarà decisiva per l’andamento del match e per le sorti delle rispettive squadre.

Bologna Juve: un nodo di formazione da sciogliere per Spalletti. Ballottaggio aperto, deve decidere tra questi due giocatori al Dall’Ara. Archiviata la fondamentale vittoria europea contro il Pafos, la Juve ha pochissimo tempo per tirare il fiato. La testa è già proiettata alla delicata trasferta di domenica sera (ore 20:45) allo stadio “Renato Dall’Ara”, dove i bianconeri sfideranno il Bologna in un posticipo che sa di esame di maturità per le ambizioni di classifica. Mentre la difesa resta un rebus legato alle condizioni di Bremer, a centrocampo Luciano Spalletti si trova a dover sciogliere quello che è ormai diventato un “classico” della sua gestione tecnica: il ballottaggio per una maglia da titolare a fianco di Manuel Locatelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bologna Juve: un dubbio di formazione per Spalletti. Ballottaggio aperto, deve scegliere tra questi due giocatori al Dall’Ara

Celta Vigo Bologna 1-2, Bernardeschi show in Spagna L'ex Juve decide il match - facebook.com Vai su Facebook

#Bremer di nuovo in campo a Bologna: come cambia la #Juve dopo il turnover Champions Vai su X

Bologna-Juventus probabili formazioni, gioca Openda o David? Le ultime su Immobile, Castro e la difesa bianconera - Domenica sera il Bologna ospita la Juventus per una delle partite più interessanti del weekend, ancora fuori Skorupski da una parte e Vlahovic dall'altra. Segnala goal.com

Celta Vigo-Bologna, le formazioni ufficiali: Italiano pensa alla Juve, Orsolini, Odgaard e Dallinga in panchina - Manca poco al fischio d’inizio della sfida tra Bologna e Celta Vigo, incontro valido per la sesta giornata della League Phase di Europa League. Secondo tuttojuve.com

REMUNTADA nella festa CHAMPIONS: Bologna-Juventus 3-3 | Serie A TIM | DAZN Highlights

Video REMUNTADA nella festa CHAMPIONS: Bologna-Juventus 3-3 | Serie A TIM | DAZN Highlights Video REMUNTADA nella festa CHAMPIONS: Bologna-Juventus 3-3 | Serie A TIM | DAZN Highlights